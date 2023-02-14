〈群創財報〉去年Q4虧124億元 全年每股虧2.76元寫十年低點

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (14) 日公布去年第四季財報，受外在經濟環境、客戶持續調降庫存影響，導致面板需求處於低檔，單季仍大虧 123.93 億元，因減資股本縮小、使每股虧損擴大至 1.3 元，累計去年全年虧損 279.9 億元、每股虧 2.76 元，寫下近十年低點。

群創去年第四季營收達 479.12 億元，季減 0.21%、年減 40.05%，毛利率 - 14.95%、營益率 - 26.69%，均較前一季改善，稅後虧損 123.93 億元，也較上季小幅收斂，但每股虧損因減資而擴大至 1.3 元。

累計群創去年營收 2237.15 億元、年減 36.1%，毛利率轉為 - 3.09%、營益率 - 14.15%，稅後虧損 279.9 億元，每股大虧 2.76 元，雙雙創下 2013 年以來，近十年低點。

群創表示，去年第四季折舊及攤銷為新台幣 77 億元，資本支出為 53 億元；出貨方面，去年第四季整體出貨面積 640 萬平方公尺，季增 4.8%、液晶面板售價為每平方公尺 235 元美元、季減 7.48%；中小尺寸出貨也季減 9.6%，合併出貨面積達 67.3 萬平方公尺。

全年來看，群創去年整體出貨面積為 2565 萬平方公尺、年減 11.8%；中小尺寸合併出貨量則共計 2 億 8400 萬片，年減 14.2%。

產品營收比重方面，群創去年第四季可攜式電腦比重達 19%、手機及商用產品 15%、桌上型螢幕 8%、車用產品 22%、電視 36%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 21%、30%、14%、6%、29%。