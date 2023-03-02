台灣應材去年斥逾億元培訓人才 今年再擴大徵才活動

全球半導體設備大廠應材 (AMAT-US) 旗下台灣應材人資長羅淑貞今 (2) 日表示，公司去年並沒有受疫情影響而延遲員工訓練發展計畫，反而更積極舉辦線上、線下訓練課程，總花費逾 1.04 億元，隨著近日徵才博覽會開跑，今年展演學校也將從 6 所擴大至 9 所，且至今仍持續招募人才。

此外，為縮短生產製程時間，各家業者也開始將 AI 技術導入設備中，羅淑貞指出，台灣應材也積極延攬主修軟體、運算領域的人才，同時因為就業環境趨於國際化、多元化與高齡化，也期望具備跨文化與跨世代能力。

羅淑貞指出，台灣應材目前員工約 3800 多人，針對不同位階、事業群員工量身打造訓練課程，希望每個人都能具有幸福感、成就感、歸屬感、榮譽感、參與感、信任感，並運用這「六感」打造幸福職場。

台灣應材為營造員工幸福感和信任感，今年 2 月 1 日起執行混合式上班模式，每週一、週五可選擇在家辦公，工程師也可以直接從家裡到客戶端執行工作、不必進辦公室，更免費提供在家辦公的同仁一套符合人體工學的桌椅和電腦螢幕，讓員工在家像在辦公室辦公一樣專業和舒適。

台灣應材預計，今年將在 9 所大學舉辦校園博覽會 (Job fair)，另外在 9 所大學辦應材日 (Applied Day)，針對設備服務工程師職缺，在 12 所大學舉辦「機不可失」，也舉辦線上科技女力論壇 (High Tech Girl Forum)，希望吸引更多大學女性同學參與。