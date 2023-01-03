應材入股南韓玻璃基板廠商 投資510億韓元

南韓媒體報導，全球最大的半導體設備公司應用材料 (AMAT-US) 向 SK 集團的半導體子公司 Absolics 投資了 510 億韓元 (4020 萬美元)，協助其在美國設廠生產半導體玻璃基板。

據《BussinessKorea》引用專家說法表示，應用材料最近決定在南韓建立研發中心，並直接投資南韓的半導體設施，進一步強化美韓半導體聯盟。

SKC 是南韓第二大企業集團 SK 集團的子公司，他們在去年 12 月 26 日公告，將經由配股籌集 1659 億韓元，用於資助 Absolics 在美國的設施建設。

Absolics 共發行新股 13 萬股，SKC 以 1148 億韓元購買了 9 萬股，應用材料以 510 億韓元購買 4 萬股。SKC 表示，此次交易於 2022 年 12 月 28 日進行。

Absolics 已於去年 11 月在美國動土建廠，並將利用所得款項，在美國喬治亞州卡文頓的工廠生產半導體玻璃基板。

Absolics 的建廠計畫分為兩個階段，第一階段預計到明年年底，投資 2.4 億美元建設 1.2 萬平方米的生產設施，Absolics 將首先專注於小量生產，並計畫自 2024 年第二季正式投入量產。

第二階段預計將額外投資 3.6 億美元，用於大規模生產，Absolics 的目標是在未來三到五年內完成第二階段。

這家工廠生產的高性能玻璃基板可以提高電腦晶片組的性能和能效，是半導體封裝領域備受矚目的新一代材料。