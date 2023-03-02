電子三雄熄火傳產獨撐 台股走跌平盤下震盪

台股今 (2) 日在傳產、金融股力撐下守住平盤，早盤小跌 18.21 點、以 15580.28 點開出後，靠著航運、觀光支撐指數短暫小漲至 15600 點關卡，但因電子三雄疲軟，大盤微幅拉回持續在平盤下狹幅震盪。

美國 10 年期公債殖利率突破 4%，拖累美股走勢，僅道瓊小漲外，那指、標普 500 及費半三指數全數收黑，台股今天雖有觀光、航運強勢撐場，但不敵電子權值扯腿，指數在開盤 5 分鐘內小漲衝上 15610.83 點後拉回整理。

晶圓雙雄中的台積電 (2330-TW) 開盤下跌 3 元以 519 元開出後，股價持續在平盤下整理；聯電 (2303-TW) 早盤以 51.10 元開出後，股價同樣在平盤下震盪；聯發科 (2454-TW) 跌勢較重，早盤跌逾 1.3%，股價一度下壓至 777 元低點。

觀光股中在買盤加持下帶動股價轉強，夏都 (2722-TW) 以 45.75 元開出後，股價急速上衝至 49.65 元漲停價；寒舍 (2739-TW) 開盤半小時內衝上漲停 59.9 元。其他包括雲品、晶華、王品、華園、國賓盤中也分別有 4%~8% 的漲幅。

航運股則以散裝航運相對有表現，裕民、志信強漲逾 5%，新興、慧洋 - KY、四維航也有 3% 以上漲幅；貨櫃三雄表現也不俗，陽明、長榮、萬海各有 2% 以上漲幅。

航空雙雄華航、長榮航早盤也各有 1% 漲幅，近期市場熱議的星宇航空也止跌回升，今天以 35.3 元開出後，盤中高點一度衝上 36.4 元，早盤持續在 36 元附近震盪整理。

鋼鐵族群中，包括新光鋼盤中大漲逾 3%，豐興、志聯、豐達科、官田鋼分別有 1%~2% 的漲幅。

金融股中旺旺保盤中大漲逾 1.2%，是少數強勢的個股，銀行股中的高雄銀、王道銀、京城銀、安泰銀也是買單鎖定焦點，推升股價在平盤上整理；金控股中僅國泰金、開發金相對有撐，是少數在平盤上的金控股，兆豐金盤中則下跌近 1.5%，股價轉弱整理。