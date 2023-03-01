台股反攻漲近百點 三大法人賣超57.3億元 投信逆勢連8買

台股今 (1) 日早盤一度跌逾百點，摜破 15400 點，金融、鋼鐵、航運股壓盤，不過，台積電領軍電子股展開反攻，聯發科更一度亮燈漲停，帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲 94.7 點，收在 15598.49 點，收復 5、10 日線及月線。三大法人合計賣超 57.3 億元，投信逆勢連 8 買。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 45.36 億元，為連二賣；投信持續買超 14.73 億元，寫下連 8 買；自營商與外資同調，賣超 26.83 億元。三大法人合計賣超 57.3 億元。

台積電今天開低，下探 504 元低點，但低接買盤隨之進場，公司也發聲明駁斥首季營運目標無法達成的傳聞，帶動股價一路走高，終場漲 2.15%，收在全場最高 522 元；聯發科每股擬配發 76 元現金股利，加上 MWC 題材加持，今天股價一度噴出漲停，終場漲 9.41%，收在 791 元，直逼 800 元大關。

股王信驊一度站上 3000 元大關，終場上漲 6%，以 2965 元作收，矽智財族群獲資金點火，世芯 - KY 直奔漲停價 1035 元，重回千金股行列，創意強勢翻紅上漲 1.7%，以 1180 元作收，續改寫新天價，此外，力旺強漲逾 4%，收在 1950 元。

鋼鐵族群今天賣壓沉重，中鋼領跌 3.5%，中鴻重摔逾 5%，燁輝、春源、官田鋼、佳大、新光鋼、彰源等均震盪走低。金融股普遍走弱，金控雙雄富邦及國泰連袂下挫 1.6%，開發金、元大金也下跌超過 1%，不過，兆豐金逆勢上漲逾 1%。