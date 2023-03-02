半導體三雄熄火、航海王挺身而出 台股近平盤收15598點守住月線

受通膨疑慮干擾，美股周三漲跌互見，台股今 (2) 日走勢震盪，早盤一度下挫百點，半導體三雄、金融權值股熄火，不過，傳產挺身而出，航運族群扮演撐盤要角，觀光、生技等中小型股也表現活潑，帶動加權指數翻紅，終場微漲 0.23 點，收在 15598.72 點，5、10 日線及月線失而復得，成交金額 2132.95 億元。

櫃買指數終場上漲 0.45 點或 0.22%，收在 207.44 點，成交金額 599.79 億元。上市櫃成交金額合計 2732.74 億元。

觀察權值股表現，晶圓雙雄台積電、聯電今天壓盤聯袂收黑，聯發科歷經昨天大漲激情後，今天回檔跌逾 2%，不過，日月光投控、華碩、南電等均走揚，電子股漲跌互見；中鋼、遠東新、統一等傳產指標股，終場均上漲超過 1%；電信三雄也在盤上表現，中華電及台灣大均漲逾 1%。

波羅的海綜合運價指數 (BDI)1 日突破千點大關，尤其海岬型大船漲勢強勁，航海王全面回神，散裝航運股裕民、慧洋 - KY、台航、中航、四維航等股價勁揚 4-5%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也都上漲超過 2%，上市航運類股指數終場上漲 2.3%，為盤面多頭指標。

國內防疫政策鬆綁一波波，帶動餐飲、旅宿市場買氣回溫，觀光族群再度獲得買盤青睞，寒舍、夏都、新天地股價亮燈漲停，雲品、華園、六福、天蔥、富驛 - KY、瓦城等都表現不俗。上市觀光類股指數終場收漲約 1%。

高價股方面，股王信驊漲多拉回，今天重挫逾 6%，收在 2775 元，股后大立光逆勢上漲 2%，收 2210 元，旭隼跌逾 3%，世芯 - KY 下跌近 3%，驚險守住千元大關，此外，祥碩、譜瑞 - KY、嘉澤等賣壓都偏重。