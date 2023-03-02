〈台股盤前〉台積電 ADR上漲雖能激勵台股 專家：電子暫難成主流

台北股市昨日在台積電 (2330-TW) 股價的走強帶動半導體族群大幅走高，加上由聯發科 (2454-TW) 帶動高股息股強勢攻堅，大盤上漲 94.7 點或 0.61%，以 15598.49 點作收，成交值 2515 億元，市場專家指出，大盤將以高檔震盪且類股輪動走勢前進，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55% 也屬反彈格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前由族群的題材主導盤勢發展，如上周的散裝航運、昨天的雞肉價格族群，帶動大盤的高檔震盪走勢，族群資金輪動快速則是要注意的重點。同時，OTC 指數的表現優於集中市場加權指數，大盤以中小型個股表現爲主。

同時，就今晨的美股收盤數據來看，美股道瓊指數上漲 5.14 點，或 0.02%，收 32,661.84 點。那斯達克指數下跌 76.06 點，或 0.66%，收 11,379.48 點。標普 500 指數下跌 18.76 點，或 0.47%，收 3,951.39 點。費城半導體指數下跌 2.56 點，或 0.09%，收 2,955.83 點。

今晨台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55%，但證券分析師黃漢成指出，台積電 ADR 走勢恐怕只是個反彈格局，就整體美股走勢來看，美股走勢仍存在下行的風險，恐在下行走勢確立之後造成對台股的不利影響。

黃漢成指出，以目前全球的經濟走勢而言，中國大陸的解封帶動原物料的需求，這也是 BDI（波羅的海運價指數）自 2 月下旬開始天天飆漲，自反彈以來到已連日大漲，指數順利衝破千點關卡。

據指出，這波散裝運價續漲，主要貢獻者是海岬型船舶運價指數（BCI），動 BDI 繼續走揚。同時，包括慧洋、裕民、中航、新興、台航、正德、四維航等航商均可望受惠，今年首季營運持續轉強。

黃漢成指出，昨日台積電、聯發科及高價個股的大漲，一部分原因來自連續假期前退出的資金重返市場，目前電子產業仍在消化庫存階段，爲市場的墊檔演出族群，主要市場重點投資的重點在包括散裝航運、餐飲、觀光；台股現階段爲高檔橫向整理走勢。