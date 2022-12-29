本土新創Gogolook申請IPO 將成創新板首間新經濟軟體商

信任科技 (TrustTech) 新創 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 今 (29) 日宣布向台灣證券交易所遞交創新版 (TIB) 上市申請，可望成為創新板首間由 7 年級生設立、並以純新經濟軟體為主要業務，同時以全球為市場的上市公司，Gogolook 證券代碼為 6902。

Gogolook 成立於 2012 年，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等，旗下陌生來電辨識軟體 Whoscall，在台灣每 2 人就有 1 人使用，且服務範圍也已涵蓋泰國、日本、韓國、香港、巴西、馬來西亞等市場，累計全球下載量超過 1 億次。

Gogolook 表示，將以「走著瞧股份有限公司」名稱向證交所遞交創新板上市 (IPO) 申請，可望成為創新板首間新經濟軟體公司，目前旗下服務除陌生來電辨識軟體 Whoscall 外，還包含可疑訊息查證機器人美玉姨、金融商品比較平台貸鼠先生，與企業端服務包含數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等。

Gogolook 認為，透過創新板在台灣資本市場籌資，將有助拓展海外市場與增加研發投入以加速成長，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook 從台灣出發，自創業以來，Gogolook 持續得到國內客戶、政府與投資人的支持與肯定。因此，我們認為在台灣上市具有極佳的主場優勢，也能獲得充分資源以面向國際市場，並持續將台灣軟實力與防詐技術輸出全球。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫補充，Gogolook 在海外是藉由策略夥伴合作，並以數據為優勢建立品牌與口碑，加速跨國市場推廣，也預計在上市後，除加速擴張日本與東南亞等海外市場外，也隨全球數位身分應用蓬勃發展，持續拓展企業端服務。

證交所指出，Gogolook 是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，期盼藉由資本市場的力量，使 Gogolook 更茁壯，在不久的將來成長為世界級企業，並看好更多本土新創與新經濟公司加入創新板，逐步建立產業聚落。