催生Whoscall的公司有望上市 Gogolook申請創新板掛牌

創新板可望再添生力軍，證交所表示，陌生來電辨識軟體 Whoscall 的 Gogolook(走著瞧)今 (29) 日送件申請創新板掛牌，是今年第 7 家提出申請的新創企業，屆時若通過審查可望壯大創新板的產業聚落。

證交所表示，Gogolook 是全球信任科技 (TrustTech) 產業領導者，由 3 位七年級生本土創業者設立，秉持「Build for Trust」理念，打造由數據與 AI 驅動的資安防詐及風險管理服務。

目前 Gogolook 提供的服務，包括全球累積下載量逾 1 億次「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等企業解決方案。

證交所表示，Gogolook 是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活，期盼藉由資本市場力量，協助 Gogolook 持續拓展海外市場與增加研發投入，建立信任生態圈更茁壯，未來成長為世界級企業。

創新板主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力，例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用或創新經營模式的公司申請掛牌，其中，包括新經濟、生技醫療、再生能源等領域，其中 Gogolook 是首家申請的新經濟軟體公司。

證交所為做大創新板市場，除積極拜訪新創公司外，也鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等門檻後，效益逐漸發揮。

證交所表示，繼錼創科技 - KY 創於 8 月掛牌，泓德能源、雲豹能源已通過審議，台灣虎航、正瀚生技也陸續送件申請創新板掛牌。