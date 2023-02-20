Gogolook估台灣逾6成電話號碼曾遭外洩 高居亞洲第二

信任科技 (TrustTech) 新創 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 今 (20) 日攜手刑事局、國際數位風險保護服務供應商 Constella Intelligence，共同發布 Gogolook 2022 年度詐騙報告，揭露亞洲市場個資外洩情勢調查，其中，台灣有近 65% 的手機號碼曾遭外洩，高居亞洲市場第二，僅次於馬來西亞。

Gogolook 說，個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，常見大規模外洩多屬企業或政府資料庫遭駭，零星事件則為民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。

主打陌生來電辨識軟體 Whoscall 的開發商 Gogolook 今年就攜手 Constella Intelligence 合作，針對台灣在內數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查，結果顯示，馬來西亞以 73% 的電話號碼外洩率最為嚴峻，台灣則以 65% 居次、日本也有 56% 的外洩率。

Gogolook 指出，若根據我國戶政司統計，20 歲至 65 歲人口約 1600 萬人為推估，全台約有 1040 萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售，更加凸顯通訊防詐與安裝 Whoscall 等應用程式的重要性，而從資料外洩類別觀察，台灣前三名分別是登入密碼、電話號碼、姓名等。

Gogolook 日前也以「走著瞧股份有限公司」名稱向證交所遞交創新板上市 (IPO) 申請，證券代碼為 6902，將可望成為創新板首間新經濟軟體公司，旗下服務除 Whoscall 外，還包含可疑訊息查證機器人美玉姨、金融商品比較平台貸鼠先生，與企業端服務包含數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等。

Gogolook 成立於 2012 年，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。