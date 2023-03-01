股市回神 勞動基金1月績效轉正 賺進1507億元

全球股市反彈助攻，勞動基金今 (2023) 年 1 月績效轉正，截至 1 月底評價後收益數共 1507.2 億元、收益率 2.8%，其中攸關廣大勞工的新、舊制勞退基金也雙雙轉正，收益率分別為 2.65%、3.49%。

勞動基金今 (1) 日公布 1 月績效，其中新制勞退基金收益數 953.0 億元、收益率 2.65%，舊制勞退基金收益數 299.5 億元、收益率 3.49%，新舊勞退基金收益數共 1252.5 億元、收益率 2.81%。

另外，勞保基金、勞職保基金、積欠工資墊償基金 1 月也有投資收益進帳，其中勞保基金 1 月收益數 255.9 億元、收益率 3.57%，勞職保基金、積欠工資墊償基金分別也有 0.4 億元、2.8 億元，收益率 0.11%、1.84%；就業保險基金則虧損 4.4 億元，是唯一虧損的基金。

在基金規模部分，以新制勞退基金居冠，基金規模高達 3 兆 5749 億元，舊制勞退基金規模 9757 億元，合計勞退基金規模共 4 兆 5506 億元；勞保基金規模共 7824 億元、就業保險基金 1562 億元，勞職保基金、積欠工資墊償基金也分別各有 342 億元、157 億元。

勞動基金運用局，就長期投資績效而言，勞動基金從 2013 年到 2023 年 1 月平均報酬率約 4.41%，長期投資績效穩健，展望未來，通膨雖然已有緩和，但仍處於高檔，且聯準會也強調將持續升息抵抗通膨，在全球經濟存在衰退風險，及地緣政治情勢持續緊張等不確定性，將持續干擾金融市場表現。

勞動基金運用局強調，將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險， 以提升基金長期投資效益。 勞動基金運用局管理規模及績效一覽。