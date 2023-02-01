中國1月財新製造業PMI升至49.2 仍低於榮枯線

最新數據顯示，隨著中國政府調整防疫措施，1 月製造業景氣略微回升，但仍連續第六個月低於榮枯線，顯示新冠肺炎疫情對經濟的衝擊依然存在。

財新傳媒與標普全球周三（1 日）發布的數據顯示，1 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 49.2，較上月高 0.2 個百分點，連續第六個月處於收縮區間。

上述走勢與統計局製造業 PMI 一致。官方 1 月製造業 PMI 為 50.1，較上月高 3.1 個百分點，時隔三月重返擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業市場降溫，物流亦未完全恢復。

王喆說，此輪疫情衝擊後，振興經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、提振信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是著力點。展望未來，疫情仍有較高不確定性，政府應做好充分準備，以因應潛在下一波疫情衝擊，仍需統籌疫情防控和經濟社會發展。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，1 月官方 PMI 大幅回升，並重回擴張區間，表明政府調整疫情防控政策後，經濟回暖動能強勁。

東方金誠首席宏觀分析師王青則說，疫情影響大幅減弱後，宏觀經濟回暖趨勢明顯。未來兩月製造業 PMI 有望進一步回升，服務業 PMI 有望保持在高點。這意味第 1 季經濟回升幅度有望超過市場預期，國內生產毛額（GDP）預估可望較去年同期擴張 4% 左右，較上季回升 1.1 個百分點。