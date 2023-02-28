中國發布振興方案政策 提振中醫藥發展工程

中國國務院辦公廳周二 (28 日) 印發《中醫藥振興發展重大工程實施方案》。

其中提到，到 2025 年，優質高效中醫藥服務體系加快建設，中醫藥防病治病水平明顯提升，中西醫結合服務能力顯著增強，中醫藥科技創新能力顯著提高，高素質中醫藥人才隊伍逐步壯大，中藥質量不斷提升，中醫藥文化大力弘揚，中醫藥國際影響力進一步提升，符合中醫藥特點的體制機制和政策體係不斷完善，中醫藥振興發展取得明顯進展，中醫藥成為全面推進健康中國建設的重要支撐。