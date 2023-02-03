中國1月財新服務業PMI 52.9 五個月來首度擴張

隨著中國政府調整疫情防控措施和新冠感染人數回落，1 月服務業景氣明顯好轉，去年 9 月來首次擴張，且反彈力道比製造業強。

《財新網》報導，1 月財新服務業採購經理人指數（PMI）為 52.9，較去年 12 月高 4.9 個百分點。1 月財新中國製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 49.2，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣溫生，帶動當月財新中國綜合 PMI 上升 2.8 個百分點至 51.1，為去年 9 月來首次高於榮枯線。

上述走勢與國家統計局一致。官方 1 月製造業、服務業 PMI 分別回升 3.1 個、14.6 個百分點至 50.1、54.0，帶動綜合 PMI 攀升 10.3 個百分點至 52.9，均重回擴張區間。

服務業 PMI 高於 50，代表服務業活動五個月來首度擴張，且整體表現穩健。一些企業表示，隨著政府調整防疫政策，需求升溫，服務業經營活動出現顯著增長。

儘管服務業供需回暖，但就業市場仍萎縮，1 月服務業就業指數連續第三個月位於榮枯線以下，但降幅縮小。部分企業為控制成本而壓縮用工，同時也有員工因疫情而無法上班。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年底政府調整防疫措施以來，感染人數快速攀抵高峰後，確診病例回落，服務業景氣回升速度比製造業快，但就業指數反彈仍需時日。

王喆說，此輪疫情衝擊後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、提振信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是著手處。展望未來，疫情仍有較大不確定性，政府應做好充分準備，因應下一波疫情衝擊，仍需高效統籌疫情防控和經濟社會發展。