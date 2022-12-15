對經濟衰退的擔憂加劇 渴望多保留現金 美企股票回購規模大幅縮水

根據統計，標普 500 指數成分股在第 3 季回購超過 2000 億美元的股票，這是去年年中以來回購速度最慢的一季，比 2021 年底和 2022 年初的水準低了約 25%。

這種降溫削弱了過去兩年提振美股的主要力量，當時企業利用飆升的獲利回購自家股票。如果這種趨勢繼續下去，將給標普指數帶來另一股利空。雖然該指數從 10 月中旬低點大幅反彈，但今年來仍下跌 6%。

Ladenberg Thalmann 資產管理公司 CEO 布蘭卡托 (Phil Blancato) 表示：「回購可能是市場回報的重要推動因素，尤其是在大型股領域。這將是 2023 年回報疲軟的另一個關鍵因素。」

通訊服務類股是第 3 季股票回購規模降幅最大的產業之一，因為臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 等公司的營收都出現下降，原因是縮減了數位廣告的規模。包括亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的非必需消費品和科技業者也減少了回購規模，超過能源業的回購增幅。

這種趨勢也反映出，由於 Fed 實施 1980 年代以來最激進的升息，人們越來越擔心美國經濟成長將陷入停滯。這也顯示出企業在努力確定支出的同時，都在尋求保護支付股利。過去一年，美國企業股利支付增加了 9%，達到近 6000 億美元。

部分公司已經在試圖找出如何爭取不斷縮小的現金部位。高盛集團 CEO 索羅門 (David Solomon) 本月表示，管理團隊必須為「未來的坎坷時期」做好準備；幾家大銀行最近也加入 Meta 和亞馬遜等科技巨頭的行列，削減員工人數。高盛規畫削減數百個工作崗位，而不僅僅是每年淘汰表現不佳的員工。摩根史坦利 (MS-US) 也將裁員約 1600 人，約占其全球員工總數的 2%。

與裁員相比，股票回購的破壞性成本要小得多。監管文件顯示，隨著房產市場受到利率上升的打擊，精品家具製造商 Restoration Hardware (RH-US) 第 3 季回購股票比第 2 季減少 87%。在 12 月 8 日的財報電話會議上，在被問及這個決定時，CEO 弗烈德曼 (Gary Friedman) 表示，這是為經濟放緩預做準備的謹慎備案。

他說：「在遇到一場從未見過的風暴時，你不會希望在看到海岸前就耗盡所有的燃料；如果能夠更清楚地看到海岸，我們就會做出正確的決定。」