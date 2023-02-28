Uber中東子公司Careem即起停止在卡達經營業務

Uber (UBER-US) 旗下叫車服務 Careem 周二 (28 日) 宣布結束其在卡達業務。

這項出人意料的聲明於 2 月 28 日立即生效。Careem 在卡達主辦的 2022 年世界杯中發揮了關鍵作用，11 月將其在該國的車隊擴大了 50%，同時在鄰國沙烏地阿拉伯和阿聯酋的車隊也在增長。

Careem 還首次為世界杯足球賽提供從沙國和阿聯酋到卡達的跨國往返交通服務，讓客戶可以駕車穿越海灣觀看比賽。

於 2019 年以 31 億美元價格收購中東競爭對手 Careem 的 Uber 表示，在宣布這一消息後，它將在卡達「照常營業」。雖然 Uber Technologies 擁有子公司 Careem 的所有權，但兩家公司獨立運作。Careem 專注於其「超級 App」，以有別於專注於移動的美國乘車巨頭。

雖然 Uber 於 2019 年收購 Careem，但這款叫車軟體在卡達的業務並不歸 Uber 所有，交易完成後 Uber 受當地收購法的約束。

Uber 指出，「Uber 在 2019 年尋求包括卡達在內的當地競爭管理機構的監管許可以收購 Careem。雖然獲得其他國家的監管批准，但不幸的是，卡達並未同意。」

Careem 表示，它「自 2023 年 2 月 28 日起將不再在該國提供乘車服務。」並補充說：「Careem 很自豪能夠為卡達的客戶和司機提供服務，並為卡達的經濟成長做出貢獻。」