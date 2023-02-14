Uber選定甲骨文、谷歌雙雲運算 數年內將停用自家資料中心

Uber (UBER-US) 已與甲骨文 (ORCL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 簽署雲端運算契約，不僅避開業界龍頭亞馬遜的 AWS 和微軟的 Azure，同時也關閉自家資料中心。

甲骨文宣布一項為期 7 年的協議，將為 Uber 提供雲端運算服務；谷歌也同樣宣布與 Uber 簽訂為期 7 年的協議，將助 Uber 實現其雲端基礎設施現代化的工作。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，甲骨文提供的價格、性能、靈活性和安全性整體最理想，可協助公司提供相當棒的客戶服務、開發新產品並提高獲利能力，公司將把最關鍵的工作負載移轉至甲骨文的雲端。

在谷歌的公告中，Khosrowshahi 表示該協議的核心是雙方承諾以客戶體驗至上。Uber 將把部分 app 和數據自本地數據中心移轉至谷歌雲端。

甲骨文執行長 Safra Catz 曾稱公司的雲端基礎設施比競爭對手更具優勢，並以豐田、日產、馬自達等汽車公司選擇在甲骨文雲端完成高性能工作為例，證明自家設施更快、更便宜、更安全。

Cowen 分析師 Derrick Wood 研究報告寫道，Uber 與甲骨文的交易價值可能超過 10 億美元，進一步證實甲骨文在雲端運算領域的市場吸引力不斷增加。

摩根大通分析師 Mark Murphy 研究報告估計，甲骨文將獲得該交易 60% 到 80% 的經濟收益，知情人士也證實該說法，這對 AWS 來說是一大競爭損失。該協議並未公布財務細節。

另外，目前 Uber 大多數 IT 服務在自家數據中心運作，Murphy 認為其與甲骨文和谷歌雙雲端的合作，將讓 Uber 在幾年內完全脫離自家數據中心。

甲骨文周二 (13 日) 上漲 2.62%，收每股 89.42 美元，但 Uber 同日下跌 2.51%，收每股 33.44 美元。

谷歌母公司 Alphabet 大致持平在每股 94.61 美元，因市場仍擔憂聊天機器人 ChatGPT 母公司 Open AI 與微軟聯手後，微軟搜尋引擎 Bing 將對谷歌搜尋構成威脅。