〈財報〉疫情衝擊趨緩 Uber期望今年實現獲利

由於對機場接送和辦公室乘車需求的激增，有助該公司業務從疫情低點反彈，Uber Technologies Inc (UBER-US) 在 2022 年獲利以井噴形式結束，周三 (8 日) 將目標定在今年實現獲利。

CEO 科斯洛薩西 (Dara Khosrowshahi) 表示，公司今年的重點是在 GAAP 基礎上實現獲利，「新冠疫情對我們行動業務的影響現在已經完全過去了。」

根據 Refinitiv 的數據，Uber 預測第 1 季調整後的 EBITDA 在 6.6 億至 7 億美元之間，遠高於分析師平均估計的 5 億 9306 萬美元。

拼車市場受惠於生活恢復正常和汽車擁有成本的上升，這促使許多人選擇乘坐出租車。與此同時，越來越多司機在尋找新收入來源時報名加入車隊。

在 70 多個國家和 10000 多個城市開展業務的 Uber 表示，訂車、共享乘車、汽車租賃和汽車共享等新的拼車產品也在增加收入。

科斯洛薩西表示，該平台上的活躍司機數在第 4 季達到歷史新高，並在 1 月繼續成長，消除了人們對隨著需求激增而導致簽約司機短缺的擔憂。

他說：「我們在加盟司機偏好方面明顯與競爭對手有所區隔。這在全球推動了實質的特別項目成長，特別是在美國，我們處於近 6 年來的高點。」

分析師對規模較小的競爭對手 Lyft (LYFT-US) 將市占率輸給 Uebr 表示擔憂。Lyft 定周四 (9 日) 公布業績。

Uber 第 4 季營收成長 49% 達 86.1 億美元，超過 84.9 億美元的預期。拼車收入猛增 82%。

淨虧損 5.95 億美元，合每股虧損 29 美分；上年同期為虧損 8.92 億美元，合每股虧損 44 美分。