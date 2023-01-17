赫茲租車將提供歐洲Uber司機25000萬輛租賃電動車

汽車租賃公司赫茲 (Hertz)(HTZ-US) 周二 (17 日) 表示，到 2025 年將提供多達 25000 輛電動車 (EV) 供歐洲各國首都的叫車公司 Uber (UBER-US) 的司機租用。

租賃協議內容將包括特斯拉 (TSLA-US) 和 Polestar (PSNYW-US) 的車型，將於本月起在倫敦開始，到 2025 年，赫茲將在倫敦增加 10000 多輛電動車，Uber 司機將能夠租用這些電動車。

該計劃還將在 2023 年擴展到其他歐洲國家的首都，包括巴黎和阿姆斯特丹。

Uber 表示，提供的車型將包括特斯拉 Model 3 和 Polestar 2，一旦在倫敦推出租賃服務，價格就可確認。

但該公司補充說，定價「將與目前經由 Uber 在英國的合作夥伴提供的其他租金相比更具競爭力」，並將包括保險和維護費用，而倫敦的司機將受益於無需支付塞車或排放區費用。

這家網約車公司表示，倫敦目前是其領先的歐洲電動車城市，超過 7000 輛零排放汽車行駛著英國首都 15% 的里程。

電動車租賃建立在合作夥伴關係之上，赫茲同意向美國的 Uber 司機提供 50000 輛特斯拉租賃服務。

這是赫茲建立全球最大電動車租賃車隊的戰略之一，也是 Uber 承諾到 2030 年成為歐洲和北美零排放平台的承諾的一部分。

兩家公司周二表示，至今已有近 50000 名美國 Uber 司機經由該計劃租用了特斯拉，已完成超過 2400 萬次全電動訂單，行駛里程超過 2.6 億英里。

在美國的協議中，據說 Uber 司機的特斯拉租金起價為每周 334 美元，包括保險和維護費用，主要是 Model 3 轎車。