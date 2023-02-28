〈台股風向球〉上有壓下有撐 高配息股成3月天新主流

台股本周持續陷入高檔整理，周漲 24.09 點，即將進入 3 月天，隨著聯準會升息壓力再度轉強，而台股上市櫃公司將密集召開董事會、並公布去年財報和股利政策，預料大盤將處區間整理，呈現上有壓下有撐，由具有高現金殖利率題材的個股延續多方熱度。

外資呈現連 3 周賣超，但金額不大，上周續賣 92.8 億元，反觀投信呈連 4 周買超，融資也是連 4 個交易日增加，顯示內資目前是多頭軍的中流砥柱。

可觀察到，外資上周主要賣超張數較多者有航空雙雄華航、長榮航，以及欣興、華邦電和聯電等，以金額來看，賣超欣興 52 億元最多，其次為長榮航 26.3 億元，而鴻海和智原均遭賣逾 15 億元。

不過，外資加碼陽明和長榮，金額分別達 32 億元、54 億元，張數達 5 萬張、3.5 萬張，顯示看好貨櫃海運市況已落底，復甦可期。

永豐投顧進一步說明，3 月上市櫃業者董事會將密集召開，由於保險公司及銀行等投資部門將有一定比例資金於 OCI 項目投資高殖利率股，且高股息基金將重新審視個股殖利率高低，以進行汰弱留強，預期殖利率題材是 3 月盤面重點訊息。

上周五美股四大指數均下跌，市場對聯準會加大升息的憂慮轉強，2 年期美債殖利率升逾 4.8%，刷 2007 年以來最高，美元走強，對本周台股大盤恐再次造成干擾。

不過，永豐投顧解讀，升息已近尾聲，預期對市場的干擾為短期行為，若美國非農就業的成長速度維持在月均 20-30 萬人，能確保經濟繼續擴張，經濟衰退的疑慮將大減。

從技術面來看，大盤長期見頭肩底雛形，頸線位置約在 15100 點附近，只要頸線不破，法人解讀，多頭士氣延續熱度應無虞，惟個股間的表態將因題材差異，更見分歧。