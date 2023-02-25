外銷訂單連五黑、我GDP估勉強保2、台股禁空令退場 本周大事回顧

我國 1 月外銷訂單連五黑，主要反映整體終端需求疲弱、農曆長假影響，主計總處最新公布我國今年經濟成長率 (GDP) 的預測值大降至 2.12%，估僅能勉強保 2，而金管會考量台股今年以來在亞股中的表現，宣布自 24 日起解除限空令等 4 大措施；以下是本周大事回顧：

1 月外銷訂單 475.1 億美元優預期 但仍寫連五黑

經濟部統計處 20 日公布 1 月外銷訂單統計結果，受整體終端需求疲弱、農曆長假影響，單月接單金額下滑至 475.1 億美元，月減 8.9%、年減 19.3%，雖然呈現連五黑，但優於預期，且主要接單貨品中，資訊通信產品接單創下歷年同月新高。

展望 2 月，統計處預估外銷訂單金額將與上月相當，落在 460-480 億元之間，呈現月減 3.2%- 月增 1%、年減 6.9%-10.8%，為連六黑。

主計總處大幅下修我今年 GDP 勉強保 2

主計總處 22 日公布今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.12%，較 11 月預測值一口氣下修 0.63 個百分點，不僅無法保 3，甚至可說是勉強保 2，為近 8 年新低，而消費者物價指數 (CPI) 年增率則上修至 2.16%，將再度衝破台灣央行的通膨警戒線 2%。

台股禁空令等 4 大限制措施 24 日起解除

金管會 23 日宣布，考量台股今年以來在亞股中表現第一等三大因素，經審慎評估後決定，去 (2022) 年推出的台股有條件禁空令等 4 大限制措施，從 24 日起解除恢復原有制度。

大立光去年全年擬配發 85.5 元創史上次高、聯發科擬配 76 元

光學元件股王大立光 (3008-TW) 股利政策出爐，20 日決議去 (2022) 年下半年每股擬配發現金股利 46 元，若加計去年上半年配發的每股 39.5 元，大立光去年全年每股配發現金股利合計達 85.5 元，為史上次高，僅次 2020 年現金股利 91.5 元。

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 24 日也公告，經董事會決議通過，每股擬配發 76 元現金股利，為目前僅次於大立光的 85.5 元，聯發科指出，此次每股合計配發 76 元現金股利，包括以盈餘分配的每股 62 元現金股利與以資本公積發放的 14 元現金股利，預計共發出 1215.74 億元。

聯電去年擬配息 3.6 元 創 26 年新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 董事會 22 日決議去年股利分派，擬配息 3.6 元，創 26 年來新高，配發率約達 50.77%，共將發放 450.17 億元現金股利，回顧去年，聯電稅後純益 871.98 億元，年增 56.3%，每股純益 7.09 元，獲利創新高，EPS 則寫 27 年來新高。

世界先進今年資本支出降至 100 億元 年減近 5 成

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW)21 日召開法說，營運長尉濟時表示，因應半導體景氣進入修正循環，今年資本支出將降至約 100 億元，較去年大減 48.45%。

營運方面，世界先進去年第四季受產能利用率降低、價格與出貨量同步下滑影響，毛利率跌破 40%，稅後純益 24.79 億元，雙減超過 3 成，每股純益 1.47 元，不過去年全年獲利 152.8 億元，年增近 3 成，仍創下新高，每股純益 9.07 元。

網家 Q4 終結連四季虧損 全年每股仍虧 0.42 元

網家 (8044-TW)21 日公布去 (2022) 年財報，單季稅後純益 818 萬元，終結連四季虧損，每股純益 0.06 元，在電商傳統旺季期間營運逐漸轉強，但全年稅後仍虧損 5279 萬元，每股虧損 0.42 元。

董事長詹宏志表示，雖然不敢說已脫離經營困境，且外部挑戰還是非常多，但這是一個變好的轉折，有理由相信會持續好轉，已設定營收 5 年翻倍的目標。

中美晶與友達簽長約 供應大尺寸 M10 單晶電池

中美晶 (5483-TW) 與友達 (2409-TW)21 日共同宣布，為掌握全球淨零政策以及台灣政策推動下的綠能商機，雙方簽署長期電池供應合約，中美晶將供應大尺寸高效能 M10 PERC 電池，用於友達太陽能模組。

雙方看好，此次合作將強化台灣能源的本土產業鏈，透過在地供應打造高品質及高效能的太陽能產品，進一步發揮最大垂直整合效益，共同搶攻再生能源轉型商機。

友達彭双浪卸任執行長由柯富仁接任 去年擬配息 0.8 元

面板大廠友達 (2409-TW) 23 日宣布高階人事異動，經董事會決議，彭双浪將卸任執行長職務，並由柯富仁接任執行長暨總經理一職；友達也公告將以資本公積發放現金，去年每股擬配發 0.8 元現金股利，預計發出 61.34 億元。

值得關注的是，富采 (3714-TW)24 日公告今年股東會董事候選人名單，友達董事長彭双浪以自然人身分進入名單中，富采董事長李秉傑、隆達董事長蘇峯正則未在名單內，市場預期，彭双浪可望進入董事會，接任傳將退休的李秉傑，成為未來富采董座。