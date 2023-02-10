美打擊加密貨幣質押 Coinbase重挫14%、比特幣跌破2.2萬美元

幣圈監管疑慮再起，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布打擊加密貨幣質押，交易所 Kraken 同意支付和解金並停止這類服務，消息導致提供同樣服務的另一交易所 Coinbase 周四 (9 日) 重挫 14%，創逾六個月來最大跌幅，加密貨幣普遍走軟，比特幣跌破 2.2 萬美元，觸及三周低點。

SEC 透過聲明說，Kraken 提供的質押服務是非法的證券銷售，提供高達 21% 年化報酬率，以吸引用戶把加密幣資產轉移進來並代為管理。

Kraken 未予以否認或承認，但同意支付 3000 萬美元與 SEC 和解。此和解將在幣圈帶來深遠的影響，因為包括 Coinbase 和幣安在內的加密貨幣交易所，都已搶進質押市場以增闢營收來源。

Coinbase 執行長 Brian Armstrong 周三晚間預先看過 Kraken 和解書之後重批 SEC，他說：「我聽說，SEC 希望在美國取消散戶參與加密貨幣質押，我希望不會如此，因為如果允許這種情況發生，對美國將是可怕的道路。」

針對和解內容，Coinbase 法務長 Paul Grewal 澄清，該公司的鏈上質押服務與 SEC 的宣稱完全不同，並非證券。

加密幣投資人擔憂，SEC 可能對其他提供質押服務的業者提出同樣的指控，並打擊使用「權益證明」(PoS) 機制的加密幣，包括以太幣 (ETH)、波卡幣 (DOT)、Polygon(MATIC)、艾達幣 (ADA) 和 Avalanche(AVAX)。

比特幣價格走勢

Coinbase(COIN-US) 周四收盤重挫 14.13%，報每股 59.63 美元，為去年 7 月 26 日至今最大跌幅。比特幣 (BTC) 下跌逾 4%，盤中最低跌到 21850 美元，以太幣也跌 4.5%，約報 1572 美元。

過去一年半以來，SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 多次表示，許多加密貨幣資產屬於在區塊鏈上未經註冊就交易的證券，要求企業遵守交易和投資規定，否則將受罰，他也多次表示將向交易平台追究責任。

Kraken 表示，未來只會停止美國地區的服務，非美國用戶可透過子公司繼續使用質押服務。

根據 Staked 和 Kraken 的報告，全球質押資產價值在去年底合計達到 420 億美元。目前最大的質押網路是以太坊區塊鏈，報酬率最高達 5%。

由於加密貨幣價格下跌、交易量下滑，加密幣質押已經變成 Kraken 和 Coinbase 一大收入來源。以 Coinbase 為例，區塊鏈獎勵營收——主要來自質押——在去年第 3 季占整體比率為 11%，從第 2 季的 8.5% 上升。

自以太坊去年 9 月轉為 PoS 機制之後，Coinbase 和幣安就開始提供以太幣的質押服務，讓投資人把以太幣存放在區塊鏈上賺取收益。