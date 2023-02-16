比特幣飆漲12% 30,000美元正在招手

比特幣飆漲周三（15 日）連續第二天走高，盤中一度飆漲逾 12%，以太幣等加密幣也同步走高，原因是避險情緒減緩有助於緩和投資人對美國監管機關增強打擊力道的擔憂。

比特幣周三盤中一度飆漲逾 12%，最高達 24,905 美元，以太幣、Cardano、Polkadot 等加密幣也上揚。

最近幾周，美國證券交易委員會（SEC）的執法行動、警告以及市場對額外監管措施的猜測，導致加密貨幣出現賣壓。Kraken 上周達成一項和解協議，結束其質押業務，Paxos 也停止發行其幣安品牌的 BUSD 代幣，引發人們對 Circle 的 USDC 代幣等其他穩定幣正面臨監管行動的擔憂。

Wave Financial 去中心化金融部門主管 Henry Elder 說:「我認為，今天加密幣大漲，基本上是人們意識到 SEC 可能不會扼殺 Circle。」

加密倡導者 Mike Novogratz 表示，下月底比特幣很可能回到 3 萬美元，這與他曾經預測的 50 萬美元相差甚遠，但仍比目前價格高出近 25%。

Novogratz 周三在美國銀行的一場會議上說:「當我看到價格走勢，當我聽到客戶打來電話時的興奮，當我看到 FOMO（害怕錯過）建立時，如果我們在本季度末達到 3 萬美元，我不會感到驚訝。」

Novogratz 並說：「就在六周前，如果這是真的，我願意把我的兩隻鞋都換掉。如果我們年底時收於 3 萬美元，我就是最幸福的人。」

Novogratz 曾表示，他預計比特幣價格將在 2024 年攀升至 50 萬美元。去年 12 月，他調低此一預測，稱他仍預計將達到這一基準，但「不會在五年內」。當時他指責美國聯準會（Fed）主席鮑爾升息，他周三也提到了這一點。

Novogratz 說:「讓我懷疑我們今年能否達到爆炸性的、重回歷史高點的是鮑爾主席。他真的在做他說過要做的事，我認為 Fed 短期內不會降息。」