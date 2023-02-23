SEC、紐約監管機構 反對幣安與Voyager的10億美元收購案

路透周四（23 日）報導，美國證券交易委員會（SEC）和紐約州金融服務部（NYDFS）反對幣安美國 (Binance US) 收購破產的加密貨幣貸款機構 Voyager Digital，這是一系列針對加密貨幣公司最新的監管舉措。

根據其他媒體報導，美國破產法院法官 Michael Wiles 先前已允許 Voyager Digital 與幣安美國簽訂 10 億美元的資產收購協議。

上周還傳出 Voyager 已將價值約 2,870 萬美元的加密貨幣轉移到幣安美國和 Coinbase(COIN-US) 交易所，雖無法判定款項是何種用途，但推測很可能與幣安收購 Voyager 的進度有關。

SEC 昨（22 日）表示這項擬議中的交易可能違反有關未註冊發行和出售證券的法律，認為「債務人有責任提供可信的證據，證明該計畫的規定是可行的，並且沒有違反適用法律」，同時以幣安可能為過去違反洗錢和腐敗法的行為支付罰金為由，表達出不信任。

另一方面，紐約州金融服務部（NYDFS）和總檢察長 Letitia James 在周三提交的兩份文件中也反對該筆收購交易，包括指控 Voyager 非法為該州的客戶提供服務。

NYDFS 表示，Voyager 在沒有許可證的情況下，在該州非法經營虛擬貨幣業務，違反了紐約法律法規、剝奪了其客戶的保護。此外，NYDFS 還說，該收購計畫歧視紐約人，他們將無法在幣安美國獲得收購批准後的 6 個月內，申請收回他們的加密貨幣資產。

對此，幣安美國和一名代表 Voyager Digital 的律師對此並未立即回應置評請求。

其實這並非是 SEC 和 NYDFS 第一次發出反對意見，Voyager 在今年 1 月時曾稱：「與幣安美國 的交易為債權人提供了可能的最佳結果，而 NYDFS 的反對意見是虛偽的，因為監管機構本身正在限制分配加密貨幣的能力。」

據 Voyager 律師表示，高達 97% 的債權人都已經批准了該協議，目前尚需在法庭聽證會上進行最後決議。