〈車市〉輕型商用車市雙雄成形 TOWN ACE拿1月銷售王

和泰車 (2207-TW) 去年全新上市的輕型商用車款 TOYOTA TOWN ACE 自 2 月發表僅短短不到 1 年，全年賣出近 1 萬台，1 月領牌數又衝上 1609 台，在輕型商用車市場級距拿下 57.8% 的市占，超越中華 (2204-TW) 菱利 VERYCA，和泰車指出，新車款加入有效吸引更多潛在買家，隨著等待交期已大幅縮短，看好在商用車市的銷售成長空間。

去年國產小型輕型商用車市場規模約 2.5 萬台，其中，TOWN ACE 掛牌數達 9870 台，才上市不到 1 年，在同級距中已拿下 38.9% 的市占，主要是因貨卡需求熱絡，再加上廂型車款接續於 12 月上市。

進入 1 月後，TOWN ACE 持續繳出亮眼表現，掛牌數 1609 台，超越原本在輕型商用車市長期一枝獨秀的中華 VERYCA 1171 台，和泰車認為，主要是不同車款推出後，有效吸引更多樣貌的潛力賣家。

和泰車強調，新推出的廂型車款擁有 2 人座、5 人座兩種不同車型，除了可因應商用載貨需求，加上車室空間彈性變化，可做為乘商雙用。

同時，貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短，有利後續進一步推動銷售。

展望後市，和泰車看好商用發展，規劃今年商用車再引進日野完成車、COASTER 和 GRANVIA 特裝車、新能源巴士等，增添營運新動能。