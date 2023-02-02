〈車市〉和泰車急轉彎 大改款 LEXUS LM今年恐難亮相

和泰車 (2207-TW) 今 (2) 日接獲日本原廠最新通知，受供應鏈不穩和原物料短缺衝擊，原預定今 (2023) 年推出的雙動力編成大改款 LEXUS LM 資訊不明朗，改款新車恐怕不會在今年第四季亮相。

全球車市持續處缺料衝擊，在國內包括歐系和日系進口車受影響均不小，和泰車原預計 LEXUS LM 今年有望推改款車，不過，由於日本原廠最新回應供應鏈不穩和原物料短缺，LM 改款資訊不明朗。

LM 是 LEXUS 品牌首度推出的豪華 MPV 產品，台灣為 LM 全球第一個導入的市場，有路上移動的頭等艙之稱。

所幸，和泰車今年仍有多款新車可望按原定計畫登場，包括 TOYOTA 全新跨界旗艦跑旅 CROWN、大改款 ALPHARD、Lexus 首款純電車 RZ450e，商用車則將引進日野完成車、COASTER 和 GRANVIA 特裝車、新能源巴士等。

其中，最受市場高度關注討論的是 TOYOTA 全新車系 CROWN，以及 Lexus 首款純電車 RZ450e，一旦開賣，為兩大品牌增添助力可期。

受到缺車影響，LEXUS 去年在國內總掛牌數 19327 台，年減 6.1%，1 月交車數 1644 台，年減 6.7%。

不過，和泰車認為，全球車用晶片短缺態勢今年有望逐步緩解，由於市況仍供不應求，估全年國內車市規模可達 45 萬台，年增 4.6%。