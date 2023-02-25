〈熱門股〉緯穎營運展望佳 蓄勢挑戰千元大關

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 去年營運創下歷史新高，去年每股也擬配發 50 元現金股利同步創高，在殖利率、營運前景不看淡等利多支撐下，本周大漲 16%，不僅站回所有均線，最高更來到 998 元，蓄勢挑戰千元大關。

緯穎去年營收達 2928.76 億元、年增 52%，毛利率 8.19%、年增 0.08 個百分點，營益率 6.09%、年增 0.18 個百分點，全年稅後純益達 141.75 億元、年增 63.9%，淨利率約 4.84%、年增 0.35 個百分點，三率三升，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高。

展望今年，緯穎說，今年產業未再出現特定料況缺料問題，中長期對整體營運仍保持正向看法，目前展望也與年初看法相同，強調看好資料中心產業長期成長，不過考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。

緯穎擴產腳步也不停歇，預期今年度資本支出將大增至 50 億元，較去年 15 億元大增近 3 倍，主要用於研發設備、製造設備投資、廠房土地等，緯穎強調 2024 年產能較 2022 年提升 50% 的目標並未改變，其中，馬來西亞後端組裝廠預計今年 6 月開始投產。