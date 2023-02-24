南僑深耕大陸烘焙油脂事業 新春獲獎喜訊連連

南僑 (1702-TW) 自 1996 年投資大陸烘焙油脂事業，20 多年來深耕市場，關注研發優勢，屯墾式經營，拓展生產經營基地，持續精進烘焙油脂相關領域，創新高品質產品，全方位服務客戶。並獲「高新技術企業」、「國家級綠色工廠」及「技術發明獎」。

南僑指出，在 2023 年開春之際，上海 A 股掛牌的大陸子公司南僑食品集團 (上海) 其相關子公司、工廠，相繼以「國家級綠色工廠」「高新技術企業」，獲得官方的認證，並以「利用複合植物油脂結構組合製備熱力特性穩定的牛油替代脂」，獲得 2022 年度中國輕工業聯合會「技術發明獎」三等獎，喜事連三。

一、上海南僑食品與廣州南僑食品，獲得大陸國家工業和信息化部「國家級綠色工廠」認定

2023 年 2 月 19 日大陸國家工業和信息化部公示確認「上海南僑食品有限公司」及「廣州南僑食品有限公司」以用地集約化、生產潔淨化、能源低碳化、原料無害化、廢物資源化等嚴格審查，成功獲得『國家級綠色工廠』認定，為全球綠色發展，不斷提升綠色製造，朝可持續發展的質量及效益，共同努力。

二、上海南僑食品獲上海市政府認定為「高新技術企業」

2023 年 1 月 4 日上海南僑食品有限公司 (南僑上海廠) 以工廠建設高端化、智慧化、科技創新能力，具備高成長性及潛在經濟效益等因素評核，獲上海市認定為『高新技術企業』，除可獲得政府重點支持外，也突顯南僑在烘焙油脂製造領域之先進企業地位，提昇企業形象及價值。

三、天津南僑食品及廣州南僑食品共同研發「牛油替代脂」獲得中國輕工業聯合會 2022 年度「技術發明三等獎」，是唯一上榜本項目的油脂食品企業

天津南僑食品有限公司及廣州南僑食品有限公司共同研發項目「利用複合植物油脂結構組合製備熱力特性穩定的牛油替代脂」，於 2023 年 2 月 18 日獲得中國輕工業聯合會 2022 年度技術發明三等獎，南僑也是唯一上榜本項目的油脂食品企業，此研發成果「一種具備牛油特性的低反式酸基料油」，它不僅具牛油運用在烘焙品上之起酥性，且不像牛油易受溫度起伏而產生之油脂結晶，影響操作及外觀，它相較牛油之儲藏條件要求低，在價格及貨源之供應，均較牛油為佳，也可免去牛油進出口檢疫等風險，此研發利基產品，可提升烘焙產品之質量與商業競爭力，後市可期。截至目前，南僑獲得的發明及應用專利總計 120 項，持續擴大智慧財產權的申請保護。

南僑指出，「高新技術企業」、「國家級綠色工廠」及「技術發明獎」都將更加強奠定南僑持續深耕市場的基底。推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，致力實現現代化工廠的核心競爭力，亦是南僑實踐 ESG 企業永續經營的理念。新的一年，南僑不受疫情一時對業務之衝擊，持續超前部署，屢獲官方資質殊榮認證，助益研發新利基產品，鞏固南僑在烘焙業界之領導地位，衝刺後疫情復甦的商機。