進口大宗物資降稅延到6/30 3個月稅損估近97億元

為穩定物價，財政部今 (24) 日宣布，進口「黃小玉」免徵貨物稅，汽柴油、水泥減徵貨物稅，年肉、奶粉、奶油及小麥調降關稅稅率等相關措施將延長至 6 月 30 日，估算減稅 3 個月的稅損約 96.93 億元。

財政部表示，去 (2022) 年下半年起，包括國際黃豆、小麥及玉米等進口價格雖已從高檔逐步回跌，但相關進口物資的價格仍偏高，加上俄烏戰爭尚未落幕，中國經濟復甦可能使通膨壓力升溫。

財政部表示，為降低國內廠商進口成本，穩定國內物價，行政院 22 日核定，將自今年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

另外，行政院也核定，從今年 4 月 1 日起到 6 月 30 日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥 3 項貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收新台幣 6.83 元調降至 4.83 元，降幅 29.3%，柴油由每公升徵收 3.99 元調降至 2.49 元，降幅 37.6%，卜特蘭一型水泥由每公噸 320 元調降至 160 元，降幅 50%。

另外，繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等 22 項關稅稅率，牛肉由每公斤 10 元調降為 5 元、烘焙用奶粉由 10% 調降至 5%、奶油由 5% 調降至 2.5%、無水奶油由 8% 調降至 4%，降幅均為 50%，另小麥由 6.5% 調降至免稅，降幅 100%。

根據財政部估算，包括黃豆、小麥、玉米免徵營業稅延長至 6 月 30 日稅損約 16.26 億元，調降進口物資關稅稅損約 4.2 億元，貨物稅稅損約 76.47 億元，三者合計稅損約 96.93 億元。



