網路賣家注意 實體發票「可緩寄、但不能緩開」避免漏稅挨罰

網路賣家注意了！如果適用鑑賞期者，仍必須在收取貨款後立刻開立統一發票，但可等到鑑賞期後消費者沒退貨，再將實體發票寄給消費者，也就是實體發票「可緩寄、但不能緩開」。

網路或電視銷售等買賣，考量消費者無法事先確認商品是否符合需求，因此消保法明訂給予消費者有 7 天鑑賞期保護，消費者無須說明理由且負擔任何費用，就能退回商品並解除買賣契約。

南區國稅局表示，使用統一發票的營業人銷售貨物，依規定除發貨前必須就已收取貨款先行開立發票外，原則上應該在發貨時就要開立發票並交付買家。

但為避免網路購物因消費者退貨，導致業者須將原開立的發票收回，或是填寫銷貨退回折讓證明單，造成買賣雙方的不便，因此只要是有鑑賞期的網路買賣，業者在發貨時所開立的發票，可延後到鑑賞期後再寄發給消費者，換言之，發票可以緩寄，但不能延遲開立。

舉例來說，甲為網路賣家並已在官網揭露消費者享有 7 天鑑賞期，買家乙在 2022 年 8 月 30 日下單購買 2 萬元商品並刷卡付清貨款，甲就必須依規定在乙付款時，也就是 8 月 30 日當天開立發票。

但為避免乙可能退貨，必須收回發票導致彼此不便，甲可在寄送商品給乙時，將已開立發票的字軌號碼載明在發貨單內讓乙知悉，等 7 天鑑賞期過後，甲再寄送已開立的發票寄給乙。

南區國稅局提醒，如果甲延遲到鑑賞期過後才開立發票，由於該筆銷售額並未在 2022 年 7-8 月期營業稅申報，也未在稽徵機關調查前或經人檢舉前，繳納所漏稅款，依營業稅法及相關規定應予補稅處罰。