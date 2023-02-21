網路賣家稅籍登記新制上路 國稅局釐清三大誤區

今 (2023) 年起透過網路或其他電子通路進行網路銷售，稅籍應登記項目新制上路，南區國稅局今 (21) 日盤點三大容易遭誤解的事項，釐清實務上常見的誤解。

從今年元旦起，只要透過網路或 APP 等電子通路銷售貨物或提供勞務，其稅籍應登記項目新增「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」，同時要在網路銷售頁面及相關交易應用軟體或程式揭露「營業人名稱」及「統一編號」。

而根據南區國稅局觀察，在新制上路後，發現業者在稅籍登記項目新制上經常出現三大類的誤解，包括：「誤解只要是事網路銷售，都適用新制規定」、「誤以為申請稅籍設立，可事後申請變更登記」，以及「誤以為應依新制申請變更者，有 4 個月輔導期可免罰」。

首先是誤以為只要是網路銷售，都適用新制規定

南區國稅局表示，透過網路銷售貨物或勞務，當月銷售額未達營業稅起徵點，也就是貨物 8 萬元、勞務 4 萬元者，可暫時免申請稅籍登記，因此從事網路銷售應辦稅籍登記的個人，仍以經常性且當月銷售額達起徵點者為限。

南區國稅局說，個人當月銷售額未達營業稅起徵點而暫免辦稅籍登記者，可不適用新制規定。

第二、誤以為申請稅籍設立，不必在設立時依新制規定辦理，可事後申請變更登記

南區國稅局指出，今年元旦起新設立的營業人，在申請稅籍設立時，即有從事網路銷售者，在設立時就應依新制規定辦理，如果屬於商工登記案件，應於國稅局核准稅籍登記之日起 15 日內補辦網路銷售應登記事項。

另外，設籍課稅者，則應在申請稅籍登記時主動填載網路銷售應登記事項，營業人未依規定辦理，將依營業稅法的「申請營業登記事項不實」規定處罰。

第三、誤會應依新制規定申請變更稅籍登記者，都有 4 個月輔導期免罰規定適用

南區國稅局表示，在去年 12 月 31 日以前已辦妥稅籍登記，並且到今年 1 月 1 日仍有從事網路銷售的營業人，在修正後規定，必須在今年 1 月 1 日至 1 月 15 日期間辦理變更登記，增列網路銷售應登記事項。

為使相關營業人有足夠時間辦理，財政部訂定自今年 1 月 1 日到 4 月 30 日期間為輔導期，讓營業人能在輔導期間申請變更登記，輔導期間可免受罰。

南國國稅局說，今年 1 月 1 日以後辦妥稅籍設立登記並在之後才從事網路銷售，或是在去年 12 月 31 日以前已辦妥稅籍登記，在今年 1 月 1 日後才從事網路銷售者，應該在開始從事網路銷售之日起 15 日內，依新制規定申請變更登記，不適用輔導期免罰規定。

