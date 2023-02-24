〈華新法說〉斥27億元攜手丹麥商成立合資公司 搶攻海底電纜商機

華新麗華 (1605-TW) 董事會今 (24) 日決議，為積極參與能源轉型發展建設，向丹麥 NKT 集團旗下 NKT HV Cables AB(NKT) 取得風電應用的海底電纜相關專門技術授權與服務，雙方將合資子公司華纜系統，華新預計出資 27 億元、持股華纜 9 成，NKT 則持股約 1 成；華纜系統將提供高雄港海底電纜廠技術服務，預計 2025 年底試產。

華新以新台幣 27 億元投資設立子公司華新能源電纜系統 (華纜系統) ，持有其 90% 股權，並與 NKT 簽署合資合約、技術服務合約，以及技術授權合約；NKT 則將持有 10% 華纜系統公司股權，同時提供建設高雄港海底電纜廠所需技術服務。

華新表示，海纜廠將主要生產離岸風電市場所需之高壓輸出電纜與中壓交流海纜，預計於 2025 年底試產，2027 年開始營運。

丹麥 NKT 已具 130 年歷史，為全球主要離岸電纜廠之一，擁有豐富長距離風場經驗，佈纜裝載及海纜維護技術與能力，世界最大高壓測試實驗室，提供客製化整體解決方案。

華新麗華產品從風機電纜、陸纜，到此次投入海纜事業，領域含括配電到輸電，陸域到海洋，進一步深耕離岸風電相關產業鏈。

華新電線電纜事業，除了取得海纜相關技術授權外，楊梅智能化高效產線，預計今年第三季完成廠房建置、第四季試車；明年首季製程設備安裝並啟動量產。