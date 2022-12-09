〈國際建築展〉友達攜手明基材推建築光電應用 將爭取光儲合一標案

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日攜手偏光板廠明基材 (8215-TW) 揮軍台北國際建築暨建材展，展示一系列建築光電整合一體化方案，其中，明基材 PDLC 智慧調光膜未來將可應用在會議室、建築、醫療、車用等，友達也同步展示與關係企業達方 (8163-TW) 合作的儲能解決方案，能源事業總部副總經理林恬宇強調，未來一定會爭取政府光儲合一標案。

隨綠能產業發展、減碳意識抬頭，整合太陽能解決方案的低碳建築、近零碳建築漸被廣泛探討，國發會發布的淨零減碳路徑圖，也將太陽能建築一體化 (BIPV) 概念納入 2050 年減碳目標，而友達也從太陽能解決方案跨足到建築領域。

友達今年就攜手生態圈夥伴明基材，共同展示獲綠建材標章認證的 PDLC 智慧調光膜產品，可透過通電與斷電的電流切換，呈現透明與霧面效果，具備隔熱、隔絕紫外光的節能降耗特性，並有良好隱私，未來將可廣泛應用在建材、商辦、居家、醫療診所等，目前也已導入達擎智慧行動辦公艙解決方案中。

明基材總經理劉家瑞說，據非營利組織世界綠色建築委員會資料顯示，建築與建材占全球碳排放比例近 40%，因此建築建材轉型方向趨勢不變，而智慧調光膜是由聚合物分散液晶製成，估夏季可以降溫約 5°C，空調成本、耗電量也將減少 18%，與目前大多數建材結構相比，碳排放量可望減少 19%。

劉家瑞分享，智慧調光膜將可應用在玻璃帷幕、行動辦公室、醫療等領域，目前也正與歐美車廠、鴻海 (2317-TW)MIH 聯盟合作，應用導入在汽車天窗中，預計明年 CES 也會展出相關應用，雖然發酵時間還需一段時間，但在建築建材轉型趨勢，加上智慧調光膜已獲綠建材認證，都是明基材的優勢。

友達今日也同步展出 SunSteel 光電浪板一體化建材、SunCurva 可撓輕量化模組等，同時汲取美學建材外觀與光電特性，推出美學綠能模組，將客製化圖樣植入光電建材，並搭配多柵線太陽能電池技術的金屬導線細線化技術，提供包含經典黑光電模組、大理石紋路等表面裝飾材料。

除光電發電設置外，友達藉由建築案場規劃，結合用電慣性，也可打造智慧儲能微電網，等同具備創能、儲能、能源管理優勢，未來是否會進一步申請政府光儲合一標案，林恬宇表示，雖然第一期標案友達因還在與融資夥伴溝通而未申請，但未來一定會申請、且正規劃中。