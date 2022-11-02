〈明基材法說〉面板市況低迷 Q4偏光板價格有壓

偏光板明基材 (8215-TW) 今 (2) 日召開法說會，受面板產業景氣下行，董事長陳建志指出，第三季偏光板 ASP 平均季減約 4-6%，預期第四季還是有壓，此外，電動車產業也受大環境影響，成長放緩，估原定中國蕪湖廠電池隔離膜年產能 1 億平方米的規劃，將延至明年上半年開出。

陳建志表示，面板產業景氣自今年 5、6 月開始出現斷崖式衰退，並直言目前大環境並沒有回來，雖然台灣面板廠因提早管控庫存現在有一些急單，但中國客戶還在下修生產，因此整體產業景氣不是太好。

陳建志進一步指出，目前產業平均稼動率約落在 50% 上下，明基材則落在約 65% 稍好，依當前情勢判斷，預期產業修正還會持續 1-2 個季度，且國際金融尚未看到亮眼機會，現階段還是辛苦。

法人詢問偏光片價格是否已經觸底，陳建志說，自己也希望已經落底，總經理劉家瑞則補充，第三季偏光板 ASP 平均較第二季下跌 4-6%，第四季面板需求，筆電、IT 面板依舊不振、電視則有一點回穩，但客戶狀態不穩，預期價格會再往下。

電池隔膜事業也受大環境影響成長放緩，劉家瑞表示，今年電池隔離膜營收年增幅估落在 20%，但蕪湖廠產能受設備裝機延後，預期明年上半年年產能才可望提升至 1 億平方米，今年年產能則落在 4000 萬平方米，台灣雲林廠則預計 2025 年首季開出，屆時兩岸年產能維持 1.7 億平方米目標。

客戶方面，劉家瑞說，目前泰國電芯客戶已有一定的量，日本也有一家汽車電芯廠放量，預期第二家會在今年第四季試產、明年貢獻，也透露明年第四季又會有另外一個日系車廠加入，明基材目前主攻油電混和車。

至於配息、資本支出方面，陳建志說，明基材過往配息率維持 50% 上下，財務長王勝興則說明，今年受設備交期遞延，全年資本支出估落在 14 億元，但未來三年總資本支出金額達 50-60 億元的規劃不變。