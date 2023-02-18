去年Q4製造業產值4.14兆元 終結連八季正成長

經濟部統計處今 (18) 日公布 111 年第四季製造業產值，受全球通膨升息、終端市場需求疲軟，加上比較基期偏高，終結連八季正成長，單季產值為 4 兆 1426 億元、年減 4.01%。

統計處說，去年第四季以傳統產業產值減少較多，其中化學原材料業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，投資轉趨保守，業者調降產能因應，產值分別年減 30.62%、26.83%、12.96% 及 4.21%。

不過，石油煤製品業受惠國際油價仍高於上年同期，產值年增 13.34%；汽車及其零件業則因部分新車上市熱銷及料件短缺情況緩解，產值年增 8.08%。

在資訊電子產業方面，統計處說，電子零組件業產值年增 7.76%，其中，積體電路業受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至 7869 億元，為歷年單季新高，年增 33.51%，但液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱致價量齊跌，產值年減 48.24%，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺，以及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增 17.32%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，統計處說，111 年第 4 季製造業生產指數 131.79，結束自 108 年第三季以來連續 13 季正成長，年減 6.25%。

展望未來，統計處指出，雖然新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，可望挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟仍面臨通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素干擾，恐抑低我國製造業生產表現，後續發展需密切關注並審慎因應。