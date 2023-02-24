非公發公司負責人及主要股東資訊 3月底前須完成年度申報

經濟部商業司今 (24) 日表示，配合洗錢防制政策，公司法第二十二條之一規定公司應定期申報負責人及重要股東資訊，提醒非公開發行股票公司在 3 月 31 日前將上一年度 (111 年) 截至 12 月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份 (或出資額) 超過 10% 股東」的資料，申報至「公司負責人及主要股東資訊申報平台」。

經濟部表示，公司申報的類別包含「首次 (設立) 申報」、「變動申報」及「年度申報」，公司在完成「首次 (設立) 申報」後，所申報的資料如有變動，業者要在變動後 15 天內完成「變動申報」，並自 109 年起，公司每年 3 月 1 日至 3 月 31 日都應進行「年度申報」。

經濟部說明，「年度申報」目的是確認公司上一年度 (111 年) 截至年底申報資料正確性，在 112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間，未變動申報的公司皆須在 112 年 3 月底前完成「年度申報」，如公司未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未補正者，將處代表公司董事 5-50 萬元罰鍰，經再限期通知仍未改正者，按次處 50-500 萬元罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

經濟部說，公司負責人及主要股東資訊申報平台的年度申報自 3 月 1 日起開放，公司可透過電腦、平板或手機在線上完成申報。