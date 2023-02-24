富采董事改選名單出爐 彭双浪接任董座呼聲高

富采 (3714-TW) 今 (24) 日公布今年股東會董事候選人名單，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪以自然人身分進入名單中，富采董事長李秉傑、隆達董事長蘇峯正則未在名單內，市場預期，彭双浪可望進入董事會，接任傳將退休的李秉傑，成為未來富采董座。

富采預定 5 月 31 日舉行股東會並將進行董事改選，原先為友達法人代表身分的彭双浪本次將爭取董事席次，而富采董事長李秉傑、隆達董事長蘇峯正都不在名單之中。

此次名單中，彭双浪、林雨潔、范進雍、唐修穆分列四席董事，除范進雍以外其他皆具有友達、隆達背景；獨立董事名單包括沈顯和、王偉臣、許恩德、鄒純忻、沈維民。

由於現任董事長李秉傑不在名單之中，意味可能交棒富采董座，市場也傳出李秉傑已向員工宣布，原就規劃 65 歲退休，將因生涯規畫交棒董事長職位，未來規畫仍在思考中。

友達也在昨日宣布彭双浪將卸任執行長職務，由柯富仁接任執行長暨總經理，彭双浪仍將繼續擔任友達光電董事長，並兼任集團策略長，業界指出，考量本次富采董事名單中友達色彩明顯，彭双浪成為董事長呼聲高。

友達為富采目前最大股東，近年來積極搶進 MicroLED，也入主富采董事會，彭双浪也指出，今年 MicroLED 將開始量產，並導入穿戴裝置，也認為 MiniLED 背光已是高階電視的標配，持續導入至電競、車用面板應用。