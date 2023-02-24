〈焦點股〉台企銀漲多拉回 賣壓拖累盤中股價下挫逾1%

台股跨越 15600 點關卡後漲幅收斂，金融股今 (24) 日也跟著拉回整理，早盤主要靠銀行股撐場，包括台中銀 (2812-TW)、王道銀行 (2897-TW) 相對抗跌，台企銀 (2834-TW) 股價轉弱盤中重挫逾 1%；金控股則大多在平盤附近震盪整理。

金融股今天普遍走跌，安泰銀 (2849-TW) 早盤重挫逾 1%，永豐金 (2890-TW)、國票金 (2889-TW)、開發金 (2883-TW)、合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW)、富邦金 (2881-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 大多呈現平盤震盪。

先前獲買盤青睞的台企銀呈現漲多拉回休息，台企銀開盤小跌 0.2 元以 14.40 元開出後持續在平盤下整理，盤中遇賣壓調節導致跌幅擴大，跌幅超過 1%，股價低點下壓至 14.25 元。

但受惠於升息循環，讓台企銀擁有獲利亮眼的利多加持，連續 6 個交易日獲外資青睞，累計已買超 45756 張，推升股價一路上攻突破 14 元大關，站上波段新高。

金控雙雄富邦金、國泰金近期股價相對疲軟。富邦金早盤以 59.7 元開出後，股價一路在平盤上下徘徊；國泰金以 43.3 元開出後在平盤上整理，股價表現相對抗跌。

進一步看外資動向，累計近 10 個交易日，台企銀獲外資敲進 6.3 萬餘張，成為推升股價走揚的助力，台新金、國泰金也分別獲外資買超 2.5 萬餘張、2.1 萬餘張，開發金、第一金也各獲外資買超 1.1 萬餘張。