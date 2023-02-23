台股強彈近200點 外資終止連4賣 三大法人買超147.02億元

台股今 (23) 日展開反攻，台積電、聯發科領軍電子股上攻，一度出現八千金榮景，加上航運股等傳產股助攻，帶動加權指數漲勢放大，終場大漲 196.64 點，收在 15615.41 點，一舉收復 5、10 日線及月線。三大法人合計買超 147.02 億元，外資及自營商均終止連 4 賣。

觀察三大法人籌碼動向，外資回頭買超 136.13 億元，終止連 4 賣；投信小幅買超 0.29 億元，為連 6 買；自營商同步買超 10.57 億元，結束連 4 賣。三大法人合計買超 147.02 億元。

權王台積電今天股價強勢走高，終場勁揚超過 2%，收在 518 元，市值上升至 13.43 兆元；聯發科大漲約 4.5%，收在 745 元；聯電、瑞昱、廣達、南亞科、矽力 * - KY 等電子指標股也表現強勢。

國際運價強彈，其中，海岬型運費指數 (BCI) 漲幅高達 28.7%，帶動散裝航運股人氣旺，裕民、新興雙雙亮燈漲停，慧洋 - KY、四維航、中航、台航、正德等多檔也獲買盤青睞。貨櫃三雄同步走揚，長榮、萬海上漲超過 3%，陽明也漲逾 2%。

高價股買氣強強滾，股王信驊狂漲 8%，收在 2595 元，創意衝上漲停 1115 元，改寫新天價，躋身第五大千金股，祥碩大漲逾 4% 站上千元關卡，可惜譜瑞 - KY 沒能守住千元，此外，緯穎亮燈漲停，達 908 元，站上所有均線，力旺、世芯 - KY 等漲勢也相當凌厲。

總統蔡英文今天強調，政府會持續投入資源及調整修正相關法令，讓生醫產業成為台灣下一個「兆元產業」。生技股成為盤面人氣股，其中，中裕愛滋病新藥規劃第二季上市，營運可望重返軌道，激勵股價直奔漲停，奈米醫材、博晟生醫同步亮燈漲停，ABC-KY、北極星藥業 - KY、保瑞、逸達、台康生技等也表現不俗。

行政院會今天通過疫後特別預算案，拍板編列 1417 億元用於普發現金，在政策利多加持下，觀光股持續成為盤面多頭指標，夏都、寒舍、富野、亞都均攻上漲停，遠雄來、國賓、晶華、易飛網、御頂、洛碁等漲勢都很強勁。