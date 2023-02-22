〈焦點股〉金控雙雄股價雙挫 台企銀逆勢漲逾1%一枝獨秀

金融股股利政策牽動股價表現，今 (22) 日金融股持續下跌，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中跌幅均超過 1%，僅台企銀 (2834-TW) 逆勢走揚，盤中漲逾 1%，推升股價高點站上 14.2 元，一枝獨秀。

玉山金 (2884-TW) 日前宣布每股擬配發 0.6 元，創下近 13 年新低，不僅失望性賣壓壓垮股價，也讓金融股連帶籠罩在空頭氛圍中。

綜觀今天盤面上包括國票金 (2889-TW)、富邦金、國泰金、開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 盤中跌幅均逾 1% 以上，兆豐金 (2886-TW)、合庫金 (5880-TW)、新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW) 則同步在平盤下震盪。

銀行股包括高雄銀 (2836-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、上海商銀 (5876-TW)、彰銀 (2801-TW) 等也是賣壓調節對象，拖累股價盤中在平盤下整理。

有別於金控股股價疲軟，台企銀則相對抗跌，今天以 13.9 元開出後，在買單敲進下推升股價緩步走揚，盤中成交量約 2.5 萬餘張，股價高點一度攻上 14.2 元，儘管盤中略有拉回，但仍穩守 14 元關卡，盤中漲幅逾 1%。

觀察三大法人動態，台企銀已獲外資連 4 買，單日買超張數均逾 4000 張以上，累計 4 個交易日共已買超 20720 張；投信則是連續 5 個交易日買超，僅自營商小幅調節。