電子股軟腳 台股爆量甩尾跌111點收15503點 月線仍寫連2紅

台股今 (24) 日走勢虎頭蛇尾，早盤一度上漲百點，站上 15700 點，散裝航運股成為盤面多頭指標，但受到 MSCI 季度調整盤後生效影響，逐漸湧現調節賣壓，主要電子股陸續翻黑，金融、傳產也無力，加權指數尾盤出現爆量甩尾，下跌 111.62 點或 0.71%，收在 15503.79 點，成交值放大至 2861.62 億元。

台股周線翻紅，本周累計上漲 24.09 點；月線連 2 紅，累計 2 月上漲 238.59 點。

櫃買指數今天上沖下洗，終場下跌 0.93 點或 0.45%，收在 205.87 點，成交值 792.68 億元。上市櫃成交值合計 3654.3 億元。

美股周四全面收漲，費半指數強彈逾 3%，但台積電今天開高走低，早盤一度漲至 525 元，終場不敵賣壓收在 511 元，跌幅 1.35%；聯發科同步翻黑，跌幅擴大至 2.95%，以 723 元作收；鴻海、台達電也跌逾 1%；日月光投控逆勢上漲 2.4%。

高價股方面，股王信驊今天一度亮燈漲停，衝上 2850 元，創近 10 個月以來的盤中新高，終場漲幅縮至 7.7%，收 2795 元；力旺延續漲勢，大漲逾半根停板，收 1870 元；創意續寫新天價，漲逾 4%，收在 1160 元；緯穎昨天噴出漲停後，今天再度觸及漲停，但尾盤漲幅收斂至 6.7%，收 969 元。

波羅的海綜合指數 (BDI) 連五日走強，23 日再度大漲 21%，其中海岬型運費指數 (BCI) 噴漲約 47%，帶動散裝航運股新興直奔漲停價，四維航也一度亮燈漲停，裕民勁揚近 8%，慧洋 - KY、中航、台航、正德也有 3-5% 的漲幅。貨櫃三雄則陷多空交戰，長榮終場收黑，陽明、萬海守在盤上。

面板雙虎連袂走揚，友達宣布將透過子公司達擎公開收購明達醫，最高 30% 股權，激勵股價上漲近 2%，群創則收平盤。至於 ABF 載板三雄，由於欣興在法說會上透露，第一季傳統淡季市場持續修正庫存，今天股價賣壓沉重，下挫超過 4%，南電也跌逾 3%，景碩跌近 2%。