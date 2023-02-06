升息甜頭抵銷春節長假影響 台企銀、彰銀1月獲利報喜

金融業陸續公告獲利數據，台企銀 (2834-TW)、彰銀 (2801-TW) 持續受惠於升息效應，抵銷春節長假因素，帶動 1 月獲利持續成長，其中，台企銀單月稅後純益 13.06 億元，年增幅逾 7 成，刷新歷史紀錄。

台企銀、彰銀今 (6) 日同步公告 1 月自結獲利數據。原本市場預期，今年春節假期長達 10 天，在工作天數減少的情況下，恐衝擊獲利表現，但受惠於升息效應，挹注利息收益增加，使得兩家銀行獲利仍有所有成長。

台企銀 1 月合併稅後純益 13.06 億元，較去 (2022) 年 12 月大增 60.84%，刷新歷年單月獲利最高紀錄。

根據台企銀自結數據顯示，1 月合併各項提存前稅前盈餘 16.29 億元，較去年同期增加 60.63%，合併稅前盈餘 15.18 億元，也較去年同期成長 67.13%；合併稅後純益 13.06 億元，比去年同期大幅成長 74.10%，全都刷新歷年同期紀錄。

台企銀分析，獲利持續成長且刷新歷史紀錄，主要是淨利息與淨手續費收益穩健成長有關，其中核心業務存放款動能不減，加上升息效應，推升息收與手收持續成長。

另外，在銀行嚴格控管授信品質下，使得銀行風險承擔能力提升，信用成本明顯降減。

台企銀 1 月合併每股稅前盈餘 0.19 元，合併每股稅後純益 0.16 元，合併每股淨值 13.27 元。

彰化銀行 1 月合併稅前盈餘 13.42 億元，累計合併稅後純益 10.85 億元，比去年同期稅後純益 8.21 億元，年增幅 32%，累計合併稅後每股純益 (EPS)0.1 元。

彰銀副總陳斌表示，主因是手續費收入增加約 1.12 億元，投資收益增加 0.66 億元，較去年同期增加 4.24 億元，主要是淨利息淨收益與投資收益增加所致。

台企銀今天獲分別買超外資與自營商 4331 張、149 張，合計獲買超 4480 張，股價終場下跌 0.1 元，收在 13.15 元；彰銀自 1 月 31 日以來遭外資連續 5 個交易日賣超，彰銀今天股價下跌 0.15 元，收在 17.30 元。