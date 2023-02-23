〈商品報價〉需求回暖 BDI大漲13.5%逾一年最強 

採購量改善提振市場情緒，散裝運價齊漲，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (22 日) 強漲 13.47%，上升 80 點至 674 點，為三周以來最高點，並創下一年多以來最大單日漲幅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 87 點，或 28.71% 至 390 點，寫 5 個月以來最大漲幅；平均日租金增加 722 美元至 3235 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 108 點，或 12.81% 至 951 點，是兩年來最好的一天；平均日租金增加 972 美元至 8557 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 揚升 65 點，或 8.05% 至 872 點，寫七周新高。

業界認為，3 月中國新任總理李克強上任後，將推出新的財經政策，有利加速中國經濟復甦，巴西礦場也將恢復正常生產，有利海岬型船需求與運價回升。此外，中國 2 月擴大採購澳洲煤炭，為兩國貿易中斷二年後政策出現進一步放寬跡象，支撐巴拿馬型船反彈。

FreightWaves 產業記者 Greg Miller 指出，BDI 近期更偏向反映中國的經濟指標，而不是全球經濟。經過近 3 年的強力封鎖後，中國正從突然地開放中復甦，這可能幫助事情好轉。

鐵礦砂部分，天津港進口價下跌 0.99% 至 130.6 美元，連續月紐約鐵礦石上漲 0.52% 至 130.38 美元。