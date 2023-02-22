渣打銀行高層異動 邢保利接掌台灣消金兵符

渣打銀行今 (22) 日宣布高層主管異動，現任台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真將掌管全球信用卡新事業負責人，遺缺將由新加坡高資產客群與分行管理總經理邢保利接任，相關人事案預計在 4 月 3 日生效。

外銀近期掀起高層人事大搬風，繼星展銀行 (台灣) 後，渣打也宣布調整消金事業高層主管，目前主掌台灣消金、私人理財與中小企業的林素真將轉調新加坡，接任全球信用卡新事業負責人。

至於林素真遺留的職缺則改由新加坡的邢保利接任，渣打銀行表示，邢保利銀行資歷長達 20 年，曾在中國大陸、馬來西亞與新加坡等三個市場擔任重要管理職務。

渣打銀行指出，邢保利曾在中國市場的 11 個城市推動業務，任職馬來西亞期間，也曾協助馬來西亞分行業務服務轉型，轉任新加坡後則負責高資產客群的拓展，目前是新加坡高資產客群與分行管理總經理，去年新加坡的業務拓展不僅呈跳躍式的成長，更繳出營業收入的全新紀錄。

至於即將主掌全球信用卡新事業的林素真，渣打銀行說，林素真將先在台灣履新，明 (2024) 年再轉赴新加坡。

渣打銀行指出，在林素真領導下，台灣不僅是渣打集團消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業的前三大獲利市場，在數位創新上更是引領同業的國際性銀行。

在林素真主導下，渣打銀行近年接連推出引領市場的創新產品，並在數位創新領域獨領風騷，包括廣受好評的行動銀行服務與率先同業的 iWealth 旗艦財富管理中心，同時也與華航合推結合存款與航空公司哩程的渣打「尊榮哩遇」利息兌換哩程服務。