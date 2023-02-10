渣打深耕南部財管市場 今年底前再募逾200名消金新血

渣打銀行深耕南部市場，鎖定北高雄分行導入「Next Gen 未來世代」設計理念，升級實體服務與數位金融創新；此外，渣打規劃預計在今 (2023) 年底前招募逾 200 位消金新血，積極搶攻財管市場。

渣打銀行全球事業群總經理洪子寓指出，台灣的消費金融業務在渣打集團中佔有極為重要的戰略位置，也是排名前三大的優先市場，渣打銀行自 2016 年起首開先例，在台推出亞太區首座 iWealth 財富管理中心，2022 年再導入「Next Gen 未來世代」的全新分行。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，看好南台灣的財富管理市場發展潛力可期，因此選定北高雄分行做為第 3 家以「Next Gen 未來世代」標準打造的全新分行，是首家大台北市場以外的全新世代分行。

至於為何選定北高雄分行？渣打銀行表示，高雄是南台灣與國際市場連結的重要門戶，而北高雄分行，坐落於商業核心區，鄰近高雄巨蛋與高雄捷運站，交通便捷且發展潛力無限。

根據渣打銀行規劃，北高雄分行內 ATM 區以及網路銀行區可讓客戶隨時完成銀行一般交易，無須取號排隊，專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。

此外，北高雄分行也採用全數位化的服務，以數位海報取代傳統印刷物的張貼，配置在大廳及會議室的播放及投影設備，可隨時接收總行發布的最新活動資訊、市場脈動等內容，不僅讓溝通資訊更即時也能對環保善盡心力。

渣打銀行強調，將繼續投入高資產客戶財富管理體驗升級，引進更全面的資產檢視工具與資深理財關係經理，並將全球銀行金融服務引進渣打各地據點同享優先理財尊榮，讓台灣的財富管理客戶透過渣打銀行就能暢行全球。