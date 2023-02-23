美國擴廠傳員工質疑聲浪 台積電：成本差異都在規劃考量中

外媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 訪問匿名員工等 11 人，質疑在美設廠的挑戰與台美員工文化差異等，對此，台積電今 (23) 日回應，海內外晶圓廠存在成本差異都在規劃考量當中，將強化內部培訓，促進全球人才共融。

台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠，預定明年投產。紐約時報訪問 11 名員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。

對此，台積電回應，規劃晶圓廠選址時有許多考量，包含客戶需求、市場機會、成本效益，以及營運效率等各項條件，而亞利桑那州晶圓廠計畫也是提供台積電招募全球人才很好的機會。

台積電表示，隨著全球業務擴展，公司積極強化內部培訓以促動全球人才共融，並珍視其多元的觀點及背景所為公司帶來的價值。在設立每個晶圓廠時，當地都會有著不同的特性與氛圍，包括台灣在內，台積電協助新進員工順利融入公司企業文化，來台受訓或是海外外派的項目皆持續進行中。

台積電強調，公司致力創造開放、多元和包容的工作環境，為海內外員工安排許多跨文化溝通與合作的培訓及管理課程。同時，台積電也設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，重視員工意見並帶來改變。

台積電表示，了解海內外晶圓廠之間存在成本差異，也都在規劃考量當中，仍預測長期毛利率可達 53% 或更高。