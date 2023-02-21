南科總量管制節水10% 台積電：對營運無實質影響

南部水情嚴峻，3 月 1 日起台南地區水情將調整為減量供水「橙燈」，南科也將採總量管制方式實施節水 10%，影響半導體廠。對此，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電(2303-TW)(UMC-US) 均表示，將增加再生水用量，台積電也說，已達成用水總量管制目標，不預期對營運有實質性影響。

旱災經濟部災害緊急應變小組工作會報決議，自 3 月 1 日起台南地區水情將調整為減量供水「橙燈」，同時為能延長穩定供水，台水表示，安平、官田、永康、新營、台南科技等工業區以及南科台南園區，將由國科會及經濟部工業局負責，採總量管制方式實施節水 10%。

台積電表示，就不同的限水階段備有因應計畫，同時攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力；因應減量供水橙燈，南科廠區已透過自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量等，及再生水替代措施，達成南科管理局用水總量管制目標。

台積電並說，藉由公司全面的營運持續管理政策及企業風險管理系統，不預期水情對營運有實質性影響。

聯電表示，過去幾年在多元水源方面布局做很多努力，參與政府台南兩個再生水計畫，再生水用量大幅增加，同時製程技術精進，強化生產效率。3 月 1 日起南部科學園區採總量管制方式實施節水 10%，仍不需要出動水車載水，生產營運並不受影響。