台光電去年EPS達15.24元 低軌衛星基板市場拿下全球第一

CCL 專業廠台光電 (2383-TW) 在 2022 年下半年市場需求急凍之下，全年營收仍 以 386.73 億元改寫歷史新高，今 (23) 日台光電公布去年全年稅後純益爲 50.73 億元，創歷史次高，每股純益爲 15.24 元，這是台光電連續 4 年年度賺回超過 1 個股本，也將爲四大專業 CCL 廠獲利之首。

台光電延伸其領先的高階 HDI 技術基礎，市占率逐年大幅成長，如今是全球低軌衛星市場基板第一大供應商。由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊 5G 互補，隨著衛星產業全球加速成長，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

台光電 2022 年第四季營收 88.88 億元，毛利率 26.85%，季增 1.06 個百分點，年減 0.29 個百分點，稅後 13.95 億元，季增 6.73%，年減 6.38%，單季每股純益 4.08 元。

台光電 2022 年全年營收 386.73 億元，創新高，毛利率 25.11%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 50.73 億元，年減 7.74%，每股純益爲 15.24 元，爲台光電連續 4 年年度賺回超過 1 個股本。

台光電主管指出，2022 年營收還能微幅成長的主因，在於基礎建設網通類產品應用市占持續增加，出貨成長所致，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的影響。

台光電除規劃在台灣桃園設立載板材料廠之外，也同時計畫赴東南亞地區設廠因應客戶端的需求

台光電以全球第一無鹵環保材料及 HDI 優異的產品特性，公司指出，CCL 產品在伺服器 Eagle Stream 平台的市占率較前一代產品大幅成長；另外，交換器 400G 產品切入大型資料中心，市占率將較前一代產品也有數倍以上的成長。

台光電 AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server 相關材料出貨量持續提升。在高速運算的網通及 AI server 材料大幅放量出貨帶動下，2023 年基礎建設網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收占比繼續顯著提高。