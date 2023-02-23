新加坡1月核心通膨創14年最高 預計上半年仍難降溫

新加坡 1 月份主要消費者物價指數上漲 5.5%，為逾 14 年來的最快增速，儘管這一數值略低於預期，但預計未來幾個月，在進口成本高企、勞動力市場緊張和本地需求強勁的情況下，通膨仍將走高。

根據新加坡金融管理局 (MAS) 數據，新加坡 1 月扣除個人交通和住宿成本的核心 CPI 年增 5.5%，高於去年 12 月的 5.1%，但低於預期的 5.6%，這一指數是金管局首選的通膨指標。

這也是自 2008 年 11 月 5.5% 以來的最快增速，高於去年 9 月的 5.3%。

金管局稱，1 月份核心通膨較上月增長 0.8%，總體 CPI 通膨年增 6.6%，高於 12 月份的 6.5%，但低於 7.1% 的預期值。

新加坡高通膨的主要原因，是由於嚴重依賴食品和燃料進口，自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，這部分的價格就降不下來。

與此同時，當地勞動力市場緊張，加上強勁的薪資增長，也推動了通膨上升。金管局表示，這種趨勢可能會在未來幾個月持續，並預測 2023 年第一季核心通膨率將超過 5%。

金管局表示，通膨將在 2023 年上半年保持高位，然後在 2023 年下半年，出現較為明顯的放緩，因為目前國內勞動力市場的緊張狀況將有所緩解，全球通膨放緩。

金管局預測 2023 年核心通膨率在 3.5% 至 4.5% 之間，壓力也來自新加坡商品和服務稅上調 1%。

新加坡元對通膨數據幾乎沒有反應。