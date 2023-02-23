俄羅斯擬3月起削減原油出口最多25% 超過原本宣布減幅

路透引述三位與俄羅斯油市相關的消息人士說法報導，俄羅斯計劃把 3 月的西部港口石油出口量削減最多 25%，超過此前宣布的減產幅度，以提振油價。

針對上述報導，俄羅斯能源部拒絕置評，俄羅斯國家石油運輸公司 (Transneft) 未回應路透的置評請求。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 本月稍早表示，計劃把 3 月份石油產量削減 50 萬桶 / 日，相當於該國總產量的 5%，或是全球石油產量的 0.5%。

一位俄羅斯官員說，3 月的自願減產將持續一個月，減產基準是 1 月的產量水平。

截稿前，布蘭特原油期貨價格上漲 0.43%，至每桶 80.95 美元，西德州中質原油期貨價格漲 0.46%，至每桶 74.29 美元。

面對西方制裁，俄羅斯設法將大部分石油出口從歐洲改道至印度、中國和土耳其，這些國家無懼西方制裁，紛紛加大對俄國廉價石油的採購力道。

一位消息人士指出：「出口削減幅度似乎比先前計劃的減產還要更大，這可能有助於提振俄油價格。」

另一位消息人士說，Transneft 已通知至少兩家公司，3 月從西部港口分配到的貨物，會比他們要求的還要少 20%-25%。

最後一位消息人士表示，波羅的海 Primorsk、Ust-Luga 港以及黑海的 Novorossiisk 港，減產量共計將達 2 月的四分之一，仍有調整可能，但俄國沒有計劃削減太平洋地區的石油出口。

一般來說，俄羅斯每月從 Primorsk、Ust-Luga 和 Novorossiisk 港出口最多 1000 萬噸或 250 萬桶 / 日的烏拉爾原油，若經過 Transneft 確認並獲得石油公司同意，則減產 25% 相當於 62.5 萬桶 / 日。